В Украине в воскресенье будет прохладно, на севере и востоке – дождь с мокрым снегом

В Украине в воскресенье, 11 февраля, погоду будет определять прохладная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в восточных и большинстве северных областей ожидается небольшой снег, днем в южной части и большинстве центральных регионов - дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях до 8° мороза, в южных и восточных частях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 11 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем была 8,8° в 1958 и 1997 годах, самая низкая ночью -25,0° в 1909 году.

В Украине в понедельник, 12 февраля, в восточной части ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 12 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.