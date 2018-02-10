События

12:05 10.02.2018

В Черниговской области двое хакеров пытались ограбить банкомат

В Черниговской области двое хакеров пытались ограбить банкомат

 В г.Мена Черниговской области в ночь на субботу правоохранители задержали двух хакеров во время попытки несанкционированного снятия средств в одном из банкоматов ПриватБанка.

Как сообщает в субботу пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на свою службу безопасности (СБ), преступники были задержаны при попытке взлома и подключения технологических устройств к банкомату, установленному в помещении районной больницы в г.Мена.

Отмечается, что задержать преступников с поличным удалось благодаря тесному взаимодействию банка и Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как рассказал руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин, выявить злоумышленников удалась благодаря новых технологий безопасности банка, которые позволяют в реальном времени отслеживать все возможные физические и технические вмешательства в системы банкоматов и терминалов.

Задержанные – мужчина и женщина 1974 и 1975 года рождения – оказались жителями Харьковской области. Во время обыска у них изъяты техника и устройства, применявшиеся для несанкционированного вмешательства в работу банкомата.

Против задержанных возбуждено уголовное производство, полиция изучает их возможную причастность к другим попыткам взлома банкоматов украинских банков.

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