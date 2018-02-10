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07:38 10.02.2018

Финансирование социально незащищенных киевлян в 2018 составит 1,75 млрд грн

Финансирование социально незащищенных киевлян в 2018 составит 1,75 млрд грн

        Власти Киева увеличили финансирование целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" почти на 200 млн грн, сумма финансирования составила 1,75 млрд грн, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

      "Мы должны поддерживать незащищенные слои населения. Часть этих средств идет на компенсации проезда в общественном транспорте. Это также социальный хлеб и 200 киосков по городу, где можно купить хлеб по социально низким ценам. Это 300 наименований лекарств в аптеках "Фармация", цена на которые на 30 процентов ниже, чем на такие же лекарства в коммерческих аптеках", - говорится в сообщении на странице мэра в Фейсбук в пятницу вечером.

      По его словам, традиционно в этом году будет оказана адресная социальная материальная помощь к памятным датам и праздникам отдельным категориям населения, ветеранам войны.

      "На эти цели из бюджета выделили более 100 млн грн. Охватит эта помощь 190 тыс. человек. 24 млн грн будет выделено на обеспечение путевками в санатории льготных категорий граждан. Около 900 тыс. человек, в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам", получат компенсацию льготного проезда городским пассажирским транспортом", сказано в сообщении.

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