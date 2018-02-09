Киев ожидает "позитивов" в реализации минских соглашений после выборов президента в РФ

Киев ожидает прогресса в реализации минских соглашений в части безопасности после выборов президента в РФ и разделяет высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что выполнение "Минска" зашло в тупик, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы настаиваем на том, чтобы выполнялись положения минских соглашений, которые касаются и вывода российских войск, касается, например, установления зон, свободных от тяжелого оружия. Конечно, это непростой процесс, но мы думаем, что после того, как завершились, наконец, коалиционные переговоры в Германии, интенсифицировались контакты президента Франции с российской стороной, после выборов в России, возможно, нам удастся достичь определенных позитивов на этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Комментируя высказывание президента Франции Э.Макрона о том, что реализация "Минска" зашла в тупик, в телефонном разговоре с канцлером Германии и президентом РФ, К.Елисеев отметил, что проблема не в минских договоренностях, а в отсутствии политической воли Москвы выполнять их.

"Потому мы вполне разделяем обеспокоенность президента Франции, который действительно хочет добиться прорыва в минских договоренностях", - заявил замглавы АП.

Между тем он напомнил, что предметом разговора глав трех государств была гуманитарная составляющая выполнения минских соглашений.

"Наша ключевая цель сейчас – убедить российскую сторону начать выполнять минские соглашения в части безопасности и создать благоприятные условия для политического процесса. И одним из важных факторов обеспечения мира и безопасности могло бы стать развертывание полноценной миротворческой операции ООН", - сказал К.Елисеев.