Порошенко на следующей неделе обсудит с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшее привлечение Германии к урегулированию ситуации на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН, сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.