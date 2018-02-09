СБУ не применяла силу при задержании экс-нардепа Шепелева

Служба безопасности Украины не применяла силу при задержании бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева накануне вечером, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Подчеркнем, что по заявлению Шепелева военной прокуратурой сегодня возбуждено уголовное производство по ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Прокурор определил подследственность в этом производстве за следственными Службой безопасности Украины", - написала Е.Гитлянская на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, в рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит давность нанесения телесных повреждений А.Шепелеву и их степень тяжести.

"От себя лично могу посоветовать людям, которые не могут подождать завершения экспертизы, обратиться к специалистам, которые, по моему убеждению, даже по фото скажут, что синяки явно не вчерашние", - отметила Е.Гитлянская.

Как сообщалось, в данное время в Печерском районном суде Киева продолжается рассмотрение меры пресечения для задержанного накануне вечером А.Шепелева.

Экс-нардеп находится в помещении суда за решеткой, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть и ему сложно говорить.

Прокурор Руслан Кравченко заявил в суде, что сторона обвинения ходатайствует об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины "о государственной измене", инкриминируемая А.Шепелеву, не предусматривает альтернативной возможности внесения залога.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Фейсбуке сообщила, что сотрудники СБУ при задержании А.Шепелева обнаружили при нем "удостоверение", выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.