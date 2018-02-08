В ГСЧС поступило сообщение о распылении газа в редакции "Вестей"

Киевские спасатели получили телефонное сообщение о распылении неизвестного газа в помещении ТРЦ "Гулливер" (Киев), где находится редакция газеты "Вести". Однако после уточнений данной информации заявительница сказала, что помощь спасателей не требуется, и сотрудники ГСЧС не выезжали.

Как рассказала в четверг вечером агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, к спасателям поступила заявка, что на 32-м этаже ТРЦ "Гулливер" "распылили неизвестный газ".

Сотрудники ГСЧС связались с администратором ТРЦ, который сказал, что помощь спасателей не требуется. После этого в ГСЧС связались с заявительницей о распылении газа, и она подтвердила, что помощь спасателей не требуется, но попросила при этом вызвать "скорую помощь".

Подразделения ГСЧС на место не выезжали, сообщила С.Водолага. По ее словам, судя по всему, звонок поступил из редакции "Вестей".

В то же время на сайте газеты сообщается, что в редакции издания произошло задымление, осуществляется срочная эвакуация людей.

"Как передают очевидцы, внезапно произошло задымление, после этого сработала сирена. Буквально через несколько минут приехали МЧСники. Редакцию "Вестей" заблокировали силовики", - говорится в сообщении "Вестей".

Ранее в четверг главный редактор в ООО "Вести Масс-Медиа" Оксана Омельченко заявила, что украинские правоохранители проводят обыски в помещениях офиса медиахолдинга в Киеве и изымают вещи.

Вместе с тем, в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) сообщили, что "8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу г.Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству".

В настоящее время, подчеркивают в АРМА, Национальное агентство фактически передало эти помещения в управление компании-управителю в соответствии с заключенным договором управления имуществом.

Национальное агентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании указанного договора управления имуществом.

"Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, отмечают в АРМА, в настоящее время компания-управитель на основании указанного договора уполномочена на передачу указанных помещений в оплатное пользование всем желающим лицам. "Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управителю, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях", - поясняют в Агентстве.

При этом в АРМА напомнили, что во время неоднократных попыток Национального агентства установить, какие компании находятся на указанных этажах офисного центра, агентство столкнулось с сопротивлением и нежеланием арендаторов этажей дать возможность доступа в помещения.

"Неизвестные лица, нарушая данное решение следственного судьи и требования закона, сегодня как и в прошлые разы препятствовали и оказывали сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по выполнению такого решения и передачи указанных помещений в управление Национальному агентству", - добавляют в агентстве, подчеркнув, что действуют исключительно в правовом поле.

Также в АРМА отметили, что все решения суда о передаче помещений в торгово-офисном комплексе "GULLIVER" в управление Национального агентства действуют, и, соответственно, согласно требованиям законодательства являются обязательными для выполнения всеми без исключения лицами.