События

18:59 08.02.2018

В ГСЧС поступило сообщение о распылении газа в редакции "Вестей"

В ГСЧС поступило сообщение о распылении газа в редакции "Вестей"

 Киевские спасатели получили телефонное сообщение о распылении неизвестного газа в помещении ТРЦ "Гулливер" (Киев), где находится редакция газеты "Вести". Однако после уточнений данной информации заявительница сказала, что помощь спасателей не требуется, и сотрудники ГСЧС не выезжали.

Как рассказала в четверг вечером агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, к спасателям поступила заявка, что на 32-м этаже ТРЦ "Гулливер" "распылили неизвестный газ".

Сотрудники ГСЧС связались с администратором ТРЦ, который сказал, что помощь спасателей не требуется. После этого в ГСЧС связались с заявительницей о распылении газа, и она подтвердила, что помощь спасателей не требуется, но попросила при этом вызвать "скорую помощь".

Подразделения ГСЧС на место не выезжали, сообщила С.Водолага. По ее словам, судя по всему, звонок поступил из редакции "Вестей".

В то же время на сайте газеты сообщается, что в редакции издания произошло задымление, осуществляется срочная эвакуация людей.

"Как передают очевидцы, внезапно произошло задымление, после этого сработала сирена. Буквально через несколько минут приехали МЧСники. Редакцию "Вестей" заблокировали силовики", - говорится в сообщении "Вестей".

Ранее в четверг главный редактор в ООО "Вести Масс-Медиа" Оксана Омельченко заявила, что украинские правоохранители проводят обыски в помещениях офиса медиахолдинга в Киеве и изымают вещи.

Вместе с тем, в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА) сообщили, что "8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу г.Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству".

В настоящее время, подчеркивают в АРМА, Национальное агентство фактически передало эти помещения в управление компании-управителю в соответствии с заключенным договором управления имуществом.

Национальное агентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании указанного договора управления имуществом.

"Соответственно, все препятствия такому управлению являются незаконными и нарушают как права компании-управителя, так и данное решение следственного судьи, что является уголовно наказуемым деянием", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, отмечают в АРМА, в настоящее время компания-управитель на основании указанного договора уполномочена на передачу указанных помещений в оплатное пользование всем желающим лицам. "Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управителю, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях", - поясняют в Агентстве.

При этом в АРМА напомнили, что во время неоднократных попыток Национального агентства установить, какие компании находятся на указанных этажах офисного центра, агентство столкнулось с сопротивлением и нежеланием арендаторов этажей дать возможность доступа в помещения.

"Неизвестные лица, нарушая данное решение следственного судьи и требования закона, сегодня как и в прошлые разы препятствовали и оказывали сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по выполнению такого решения и передачи указанных помещений в управление Национальному агентству", - добавляют в агентстве, подчеркнув, что действуют исключительно в правовом поле.

Также в АРМА отметили, что все решения суда о передаче помещений в торгово-офисном комплексе "GULLIVER" в управление Национального агентства действуют, и, соответственно, согласно требованиям законодательства являются обязательными для выполнения всеми без исключения лицами.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве горел дом с "балконом Грушевского", жертв и пострадавших нет

В Украине в январе 2018 при пожарах погибли 311 и пострадали 165 человек

Главред "Вестей" заявляет об обысках в офисе медиахолдинга в Киеве

ГСЧС будет модернизировать систему оповещения о ЧС вместе с мобильными операторами

В Львовской области из-за непогоды обесточено 22 населенных пункта

Пожар в цехе по производству пластмассовых изделий в Харькове

В Черкасской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека

Ограничений движения на дорогах Закарпатья нет, обесточены более 20 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 394 населенных пункта

Вследствие непогоды на Закарпатье заснежены трассы и обесточены почти 20 населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Завершено досудебное расследование в деле о препятствовании митингам в Сумах в январе 2014 года

Жебривский просит генпрокурора и главу СБУ разобраться с саботажем "Донецкоблгаза" в подаче газа, на предприятии требуют "соблюдать законодательство"

Киев требует пустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в РФ Павлу Грибу

Боевики с полуночи 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО, на Приазовье травмирован военный ВСУ

Суд отменил нардепу Полякову обязательство носить электронный браслет

Стали известны названия новых улиц в Варшавском микрорайоне и на Рыбальском острове в Киеве

В Украине в 2018 году отметят 100-летие освобождение Крыма от большевиков и 400-летие похода Сагайдачного на Москву

Адвокат Януковича не видит смысла вызывать Путина в суд по делу о госизмене экс-президента Украины

Оболонский райсуд продолжит рассматривать дело о госизмене Януковича 14 февраля

Дело Онищенко будет слушаться по процедуре заочного осуждения, но ему следует вернуться в Украину - Холодницкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА