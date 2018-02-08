События

18:49 08.02.2018

Боевики с полуночи 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО, на Приазовье травмирован военный ВСУ

Боевики с полуночи 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО, на Приазовье травмирован военный ВСУ

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили 4 обстрела в зоне проведения антитеррористической операции, при этом на Приазовье один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток в районе проведения АТО зафиксированы 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра штаба в Фейсбуке.

На Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморском участке украинской обороны. В частности, незаконные вооруженные формирования нарушили Минские договоренности и применили 120-мм минометы неподалеку Широкино. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

"В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и обеспечен необходимым объемом медицинской помощи", - сказано в сообщении.

В штабе также напомнили о произошедшем около 12.30 провокационном обстреле со стороны российского населенного пункта Ушаковка по украинским военнослужащим, которые выполняют задания по усилению подразделений Государственной пограничной службы Украины, никто не пострадал, ответный огонь не открывался.

Кроме того, в пресс-центре штаба АТО указали, что представители российско-оккупационных войск продолжают прикрывать халатность и безответственность своих боевиков мифическими обстрелами со стороны сил АТО. Так, 7 февраля они заявили, что украинские военные, применяя артиллерию калибра 152-мм, обстреляли село Вергулёвка в Луганской области.

"Разведка штаба АТО установила, что вред местным жителям был причинен в результате детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности. Кроме того, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии", - прокомментировали в штабе.

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