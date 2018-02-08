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04:01 08.02.2018

Столичная прокуратура разоблачила госслужащую на взятке в 23 тыс. грн

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила главного госисполнителя Святошинского райотдела государственной исполнительной службы в Киеве и ее сообщницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции Украины задержано за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 23 тыс. грн главного государственного исполнителя Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в г.Киев и ее сообщницу", – сказано в сообщении.

Отмечается, что указанная сумма неправомерной выгоды чиновница потребовала за решение вопроса об отмене ареста с имущества должника.

Правоохранители в среду, 7 февраля, задержали вышеприведенных лиц в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу же после получения чиновницей неправомерной выгоды.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятия предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

В настоящее время полиция продолжает обыски по месту работы фигурантки дела и проводит другие первоочередные следственные действия.

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