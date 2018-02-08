Директор по кибербезопасности министерства безопасности США обвинила РФ в проникновении в 2016 г. в списки избирателей нескольких штатов

В ходе американских президентских выборов 2016 года россияне проникли в списки учета избирателей нескольких штатов, заявила директор по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфра.

"Мы увидели нацеленность на 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли", - заявила она телеканалу NBC News.

Она при этом не уточнила, в какие именно штаты было совершено проникновение, заявив, что не может публично раскрывать секретную информацию.

В свою очередь американские чиновники заявляют, что нет никаких доказательство того, что списки учета избирателей каких-либо штатов были подделаны или изменены путем иностранного вмешательства, передает телеканал.