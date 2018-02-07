События

23:11 07.02.2018

Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого

Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого

Президент США Дональд Трамп хочет дать показания спецпрокурору по так называемому "российскому делу" Роберту Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Он думает, что может это сделать. Он не понимает, насколько высоки ставки", - сказал телеканалу источник, знакомый с размышлениями Д.Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Д.Трампа еще обсуждают с командой Р.Мюллера детали по возможному допросу президента.

Юристы президента США считают, что ему следует отказаться от встречи с Р.Мюллером, расследующим якобы имевшее место вмешательство России в американскую предвыборную президентскую кампанию. Согласно источникам The New York Times, юристы опасаются, что по итогам разговора с Р.Мюллером президента могут обвинить в лжесвидетельстве.

Сам Д.Трамп ранее заявлял, что готов ответить на вопросы Р.Мюллера под присягой.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вашингтон хочет мирного решения ядерной проблемы КНДР, но не исключает и других способов

В США поддержали проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности"

Директор по кибербезопасности министерства безопасности США обвинила РФ в проникновении в 2016 г. в списки избирателей нескольких штатов

Конгресс работает над законопроектом по продлению финансирования правительства США

Яценюк в Вашингтоне: ожидаем жесткой реакции западных партнеров на назначение выборов российского президента на украинской территории

Тиллерсон пригрозил России "последствиями" в случае вмешательства в промежуточные выборы в США

Трамп дал указание Пентагону провести военный парад в День независимости

"Авиалинии Антонова" приняли участие в подготовке пуска сверхмощной ракеты-носителя Falcon Heavy

Яценюк начал свой визит в Вашингтон со встречи с помощником госсекретаря США

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентские выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля

В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, местами – гололед

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Беспрецедентный успех коммунальных театров: более 80 премьер и 700 тыс. зрителей в 2017 году

Разоблачен руководитель Ровенского УГП "Укринтреавтосервиса" на взятке в 40 тыс. грн

Украинский разведчик осужден до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР"

Столичная прокуратура разоблачила госслужащую на взятке в 23 тыс. грн

Глава МИД Белоруссии заявил о готовности отправить белорусских миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе

Черкасские полицейские обнаружили у 17-летнего подростка вещество, напоминающее амфетамин

Неизвестные напали на экс-главу одесского отделения "Правого сектора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА