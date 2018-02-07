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18:30 07.02.2018

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

В течение дня среды на Донбассе группировки боевиков продолжали игнорировать режим прекращения огня, прицельно применяя минометы и танковое вооружение по позициям, которые удерживают украинские военные, в результате чего получил боевое травмирование один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов получил боевую травму один украинский защитник", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, обнародованной на странице в соцсети "Фейсбук".

В сводке отмечается, что на Луганском направлении боевики грубо нарушили режим тишины неподалеку н.п.Новозвановка, Луганское и Троицкое. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Также, утром, враг из миномета калибра 82-мм обстрелял украинских военных вблизи Попасной.

"На Донецком направлении захватчики более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песок. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморском участке нашей обороны у Широкино", - говорится в сводке.

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