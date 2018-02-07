Правительство Молдовы утвердило порядок легализации приднестровских дипломов

Правительство Молдовы на заседании в среду внесло изменения в регламент о порядке проставления "апостиля", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров.

Согласно постановлению правительства, апостилированию подлежат дипломы, выданные с 1992 г. высшими учебными заведениями Приднестровского региона. При этом диплом не должен содержать печати и штампы с изображением государственных символов других стран или государственных образований, за исключением Молдовы.

При апостилировании министерство юстиции Молдовы заверит "документы об образовании, выданные учреждениями на левом берегу Днестра и в муниципии Бендер начиная с 1992 года, на бланках, утвержденных министерством образования, культуры и исследований с символикой Республики Молдова".

"Таким образом, документы об образовании будут соответствовать стандартам и рекомендациям ЕС, а точнее будут нейтральными, деполитизированными и без использования приднестровской символики", - отмечается в постановлении правительства.

Министр просвещения Молдовы Моника Бабук отметила, что документ был принят с целью приведения учебных заведений левобережья Днестра в правовое поле Молдовы, в частности, Приднестровского университета, и "предоставления гражданам возможности продолжить образование или трудоустроиться за рубежом".

Премьер-министр Павел Филип в свою очередь сказал, что "каждый шаг, неважно насколько он маленький, помогает прийти к решению конфликта, который продолжается уже более 25 лет".

"В первую очередь, решение направлено на решение проблем граждан. Признание дипломов - возможность для детей, которые учатся в Приднестровском регионе, поехать в Европу, чтобы продолжить обучение. Надеюсь, что все протоколы будут выполнены как с нашей стороны, так и со стороны Приднестровья", - отметил П.Филип.

Признание Молдовой приднестровских дипломов является одной из четырех договоренностей, достигнутых в ноябре 2017 г. Помимо дипломов, стороны договорились решить проблемы в области телекоммуникаций и связи, работы молдавских школ с обучением на латинской графике (на территории Приднестровья), а также с использованием молдавскими фермерами сельхозугодий в Дубоссарском районе. Также уже выполнена договоренность об открытии моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура Быкулуй.