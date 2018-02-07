Киев в 2017 посетили 1,6 млн иностранцев

В 2017 количество иностранцев посетивших Киев выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом и составило 1,6 млн человек, сообщили в пресс-службе Киевсовета

"Согласно отчету, в прошлом году Киев посетило 1,6 млн иностранных гостей. А это на 25% больше чем в 2016-м. Охотнее в столицу приезжали и сами украинцы. В прошлом году город посетило 850 тыс. внутренних туристов против 720 тыс. в 2016-м. Украинская столица становится все более популярным как деловым, так и культурным центром Европы. Хорошей рекламой для Киева стал песенный конкурс "Евровидение", – сообщается на сайте горсовета во вторник.

Также в сообщении отмечено, что с каждым годом Киев приобретает все большую популярность на международной арене.

"Замечу, что с ростом туристического потока город получает все больше доходов в бюджет. Так, в 2017 году, туристический сбор составил 25 млн грн. Это очень хороший показатель, если учесть, что в 2016 эта цифра составляла 18,8 млн грн. То есть, проще говоря, доходы выросли на четверть", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В Киевсовете подчеркнули, что в планах сделать столицу еще более привлекательной для посетителей.

"Уже в этом году столичная власть хочет установить еще один коммунальный туристический информационный центр в самом сердце столицы - рядом с Европейской площадью. Сейчас такие центры работают в двух аэропортах и одном торгово-развлекательном заведении. А на железнодорожном вокзале и перед зданием мэрии создать фотозону с установлением 3-Д конструкции туристического логотипа. И в дальнейшем внедрять в Киеве и туристические ID-карты Kyiv Pass", сказано в сообщении.

Вместе с тем в КГГА напомнили, что в 2018 в Киеве будут проведены финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018. Ожидаемое количество гостей, как иностранных, так и внутренних составляет 120 тыс.