События

21:46 06.02.2018

На Тайване из-за землетрясения два человека погибли и почти 200 пострадали

На Тайване из-за землетрясения два человека погибли и почти 200 пострадали

        В результате мощного землетрясения на Тайване два человека погибли, 188 человек пострадали, сообщает центральное телевидение Китая.

      Ранее сообщалось о 114 пострадавших.

      Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечают тайваньские СМИ.

      Обрушились пять зданий. В 567 домах отсутствует электричество. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

      В частично обрушившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Из 11-этажного здания удалось эвакуировать 116 человек.

      Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване.

      Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Землетрясение произошло в 15.50 по UTC.

      Местные жители ощутили 14 афтершоков, последовавших за землетрясением.

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