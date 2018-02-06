На Тайване из-за землетрясения два человека погибли и почти 200 пострадали

В результате мощного землетрясения на Тайване два человека погибли, 188 человек пострадали, сообщает центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 114 пострадавших.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, отмечают тайваньские СМИ.

Обрушились пять зданий. В 567 домах отсутствует электричество. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

В частично обрушившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Из 11-этажного здания удалось эвакуировать 116 человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Землетрясение произошло в 15.50 по UTC.

Местные жители ощутили 14 афтершоков, последовавших за землетрясением.