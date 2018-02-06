В офисе омбудсмена бьют тревогу из-за более 200 украинских моряков, осужденных или задержанных в Греции

Украине следует обратить внимание на судьбу более 200 украинских моряков, подозреваемых или осужденных в Греции за незаконное пересечение границы и перемещение нелегальных мигрантов, отмечают в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Сейчас у нас есть информация, что речь идёт приблизительно о 200 людях", - сказал представитель омбудсмена Михаил Чаплыга на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, сложно проходила коммуникация с греческой стороной относительно личностей этих моряков, обвинений, выдвинутых в их адрес, их конкретного местонахождения и соблюдения из прав.

"Факты, которые сегодня собраны, говорят о том, что в большом количестве случаев мы не можем ставить под сомнение, во всяком случае, формально, решения греческих судов, но речь идёт о том, что сталкиваемся с фактами непредоставления переводчика... адвоката", - добавил В.Чаплыга.

То есть, пояснил он, речь идёт в первую очередь о нарушении права украинцев на защиту, так как государственные адвокаты, предоставляемые греческой стороной, не в полной мере выполняют свои обязанности.

По словам представителя омбудсмена, сроки заключения в Греции несоразмерно длительные - 100, 200, более 300 лет лишения свободы.

Кроме того, проблемным является вопрос условий пребывания украинцев в местах несвободы и перевода из одного места содержания в другое, что осложняет коммуникацию. "Речь идёт о праве на справедливый суд, праве на защиту от пыток, право на переводчика", - пояснил он.

М.Чаплыга сообщил, что в январе офис украинского омбудсмена обратился к греческим коллегам с предложением совместного посещения украинцев.

Он проинформировал также о намерении провести рабочую встречу по этому вопросу с представителями Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Украины, чтобы, в частности, обсудить сроки, к которым были приговорены украинцы, и рассмотреть возможность отбывания наказания на территории Украины в соответствии с Конвенцией.

В свою очередь, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Суслова призвала МИД Украины обратить более пристальное внимание на эту проблему.

"Они были задержаны на кораблях, преимущественно это не капитаны кораблей", - сказала нардеп. По ее словам, греческие правоохранители не выясняли, кто был действительно виновен в перемещении нелегальных мигрантов и контрабандного товара на этих судах.

Она подчеркнула, что государство должно быть ответственным за судьбы украинских моряков, которые не смогли найти работу в Украине и были вынуждены выходить в море под флагами других стран.

"На депутатские обращения в МИД мы не получаем качественных ответов...", - утверждает И.Суслова.

"Мы обращаемся к министру иностранных дел… пожалуйста, уважаемый господин Климкин, уделите этому внимание. Это серьезная проблема, это более 200 граждан... на переводчиков, на адвокатов у МИД средства есть", - призвала депутат.