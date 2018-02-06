Срок ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева для Саакашвили истек

В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии и лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили 26 января Апелляционным судом Киева.

Тогда суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в рамках инкриминируемого уголовного дела.

Ранее обвинение просило избрать М.Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета в рамках дела о якобы получении лидером "Руха новых сил" и его соратниками средств от беглого бизнесмена Сергея Курченко на свою политическую деятельность в Украине.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря. Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения М.Саакашвили больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия.

"Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументировано указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков. Мы считаем, что пропуск срока подачи данного ходатайства – это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения ", - отметил адвокат.

По имеющейся информации, срок досудебного расследования так называемого дела "Курченко-Дангадзе" 19 января 2018 года был продлен постановлением заместителя генерального прокурора Евгения Енина до мая 2018 года. При этом в подобных случаях при продлении сроков досудебного расследования продлевается и мера пресечения, применяемая к подозреваемому.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения М.Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с незаконным принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции М.Саакашвили в Грузию.

При этом Р.Чорнолуцкий отметил, что в ответ на его запрос от 15 января Министерство юстиции сообщило о продлении срока экстрадиционной проверки обстоятельств, которые могут препятствовать выдачи (экстрадиции) М.Саакашвили, до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

"Другие запросы о выдаче (экстрадиции) М.Саакашвили от компетентных органов Грузии в Министерство юстиции Украины не поступали", - говорится в ответе за подписью первого заместителя министра юстиции Украины Наталии Бернацкой.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По мнению адвокатов М.Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины.

При этом адвокат Р.Чорнолуцкий указал, что по данному вопросу проходят другие судебные процессы. В частности, 6 февраля в Окружном административном суде Киева будет рассматриваться еще один иск М.Саакашвили, в котором он просит признать бездеятельность ГМС при реагировании на заявление о проверке действий Киевского облуправления ГМС, которое отказало ему в статусе лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Кроме того, 16 февраля Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда продолжит рассматривать иск М.Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины.