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16:22 05.02.2018

Памятник Основателям Одессы останется на своем месте

Памятник Основателям Одессы останется на своем месте

Одесский апелляционный административный отказал в удовлетворении иска общественной организации "Ассоциация казацких товариществ "Сечь" о признании незаконными двух решений Одесского городского совета, принятие которых позволило восстановить памятник Основателям Одессы, центральной фигурой которого является Екатерина Вторая.

Соответствующее решение суд принял в понедельник.

Таким образом, памятник останется на своем месте. При этом истцы имеют право обжаловать решение в Верховном суде.

Как сообщалось, суть иска общественной организации "Ассоциация казацких товариществ "Сечь" заключается в требовании признать недействительным и отменить решение Одесского горсовета №97-V от 27 июня 2006 года "О перемещении памятника местного значения - памятника "Потемкинцам - потомки" и решения Одесского горсовета № 1401-V от 04 июля 2007 года "О комплексной реставрации и благоустройстве Екатерининской площади города с воспроизведением ее исторического вида" в части, касающейся воспроизведения памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является памятник российской императрице Екатерине Второй.

Ряд СМИ интерпретировали данное судебное разбирательство, как суд о сносе памятника Екатерине.

"Ассоциация казацких товариществ "Сечь" и некоторые другие организации неоднократно подавали иски в различные суды Украины с целью отмены решения, на основании которого в Одессе был установлен памятник Основателям Одессы, начиная, по меньшей мере, с 2012 года.

Как сообщалось, 27 октября 2007 года на Екатерининской площади Одессы открылся восстановленный памятник основателям города, центральной фигурой которого является изваяние российской императрицы Екатерины II. Открытие сопровождалось массовыми акциями протеста. Против выступали активисты украинских националистических организаций и украинского казачества.

Скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в Историко-краеведческом музее. На месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, сооруженный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.

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Интерфакс-Украина
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