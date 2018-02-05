Прокуратура АРК открыла дело по факту нарушения немецкими политиками порядка въезда в оккупированный Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения гражданами Германии порядка въезда на территорию временно оккупированного Крыма.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по … ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", - сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник.

Установлено, что 3 февраля в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане ФРГ, которые "планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти с целью обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

В настоящее время проверяются все обстоятельства данного преступления.

‏Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что речь идет о немецких политиках из партии "Альтернатива для Германии" (AfD). "Прокуратура АРК начала уголовное производство в связи с незаконной поездкой некоторых немецких политиков локального толка из партии AfD в оккупированный Крым (санкция - до 8 лет лишения свободы)", - написал посол в микроблоге в Твиттере.