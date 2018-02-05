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15:12 05.02.2018

Омбудсмен ограничен в вопросе защиты крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму

Омбудсмен ограничен в вопросе защиты крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму

Инструментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека для защиты крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму, крайне ограничен, констатирует омбудсмен Валерия Лутковская.

"Это один из сложнейших вопросов нашей работы. Если украинец задержан на материковой части России, то еще можно попробовать эффективно защитить его права. Но я не могу поставить вопрос о встрече с российским консулом на территории Крыма, потому что это территория Украины и консула там просто не может быть", - сказала омбудсмен на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она отметила, что в вопросе арестов крымских татар располагает всего двумя инструментами: "Первый - обращение к российскому омбудсмену. Второй - обращение к мировому сообществу, чтобы рассказать о всем том ужасе, который творится на полуострове".

По словам В.Лутковской, Крым - это "серая зона" для международных организаций, "у многих из них представительств на полуострове нет".

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