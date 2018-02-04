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22:00 04.02.2018

Боевики ОРДЛО продолжают блокировать процесс восстановления газоснабжения в Донецкой области

Боевики ОРДЛО продолжают блокировать процесс восстановления газоснабжения в Донецкой области

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня заявляет, что представители ОРДЛО продолжают блокировать процесс восстановления газоснабжения к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что оккупационная власть ОРДО продолжает сознательно игнорировать заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры, которые расположены вдоль линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

Так, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участка газопровода "Марьинка-Красногоровка", без газа и тепла находятся тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона.

"Все заявки предприятия ОАО "Красногоровский огнеупорный завод", которых только за прошлый год было двадцать пять, остались от ОРДО без ответа. Похоже, российско-оккупационная власть ОРДО "беспокоится" о жителях Донбасса только на словах, сознательно игнорируя решения насущных проблем гражданского населения и вопросов жизнеобеспечения региона", – подчеркнули в СЦКК.

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