Возле пункта пропуска "Краковец" скопилось более 400 автомобилей

Более 400 автомобилей скопились возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области.

По данным пресс-службы, ситуация возникла в связи с перебоями в работе базы данных таможни в ПП "Краковец".

В связи с возникшей ситуацией таможенники просят выбирать для пересечения границы с Польшей соседние пункты пропуска – "Рава-Руська", "Грушив" и "Шегини".

Как сообщалось, 3 февраля жители приграничных районов Львовской области несколько часов перекрывали дороги к пунктам пропуска "Рава-Руська" и "Шегини" на границе с Польшей.