Аэропорт "Борисполь" ввел в действие новое положение о скидках к аэропортовым сборам

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, ввело в действие положение о применении понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам, которые взимаются в аэропорту.

Согласно тексту самого положения, обнародованного на веб-сайте аэропорта, целью его разработки было повышение конкурентоспособности "Борисполя"; увеличение пассажиропотока и доходов аэропорта; расширение сети авиамаршрутов и привлечение новых перевозчиков в аэропорт; стимулирование авиакомпаний, как коммерческих партнеров аэропорта.

Среди сборов, которые взимаются в аэропорту, указываются: сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале и сбор за взлет/посадку воздушных судов. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №37, сбор за взлет/посадку составляет для международных сообщений: $10,50 за 1 тонну максимальной взлетной массы; для внутренних сообщений – $1,05.

Сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений составляет $13 за каждого отправленного пассажира; $8,50 за каждого транзитного пассажира; $2,50 за каждого отправленного внутреннего пассажира.

Базовым годом для расчетов в положении указан 2017 год. При увеличении в текущем месяце количества отправленных перевозчиком пассажиров на регулярных международных рейсах в сравнении с аналогичным месяцем базового года, рассчитывается прирост отправки таких пассажиров. С учетом прироста ежемесячно к сбору за обслуживание в аэровокзале могут применяться следующие скидки: в первый год – может быть установлен понижающий коэффициент 0,2, второй – 0,4, третий – 0,6 и четвертый – 0,8.

При увеличении перевозчиком в текущем месяце количества отправленных международных регулярных рейсов, рассчитывается показатель их прироста. На основании этого к сбору за взлет/посадку могут применяться такие же коэффициенты, как и указано выше.

При перевозке авиакомпанией транзитных пассажиров к сбору за обслуживание в аэровокзале применяется коэффициент 0,2.

В положении напоминается, что к сбору за обслуживание пассажиров в аэровокзале применяются скидки в размере, который зависит от количества пассажиров, отправленных за месяц.

Так при количестве до 4,999 тыс. пассажиров в месяц, скидка не предоставляется. При их числе от 5 тыс. до 9,999 тыс. в месяц она составит 5%; от 10 тыс. до 19,999 тыс. – 10%; от 20 тыс. до 29,999 тыс. – 15%. Максимальная скидка составит 55% при перевозке более 260 тыс. пассажиров в месяц.

Указанное положение утверждено приказом генерального директора аэропорта "Борисполь" после консультаций с авиаперевозчиками. Оно вступило в силу 1 февраля 2018 года и действует или до достижения аэропортом пассажиропотока в 20 млн человек в год, или до 31 января 2022 года.

В случае открытия аэропорта для международных авиаперевозок на базе аэродрома "Киев Антонов" (Гостомель) до 31 января 2022 года, указанное положение прекратит действие.

Как сообщалось, ирландский лоу-кост Ryanair в июле 2017 года объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь" якобы нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

"Мы сожалеем, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал тогда это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", что лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

До этого П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Среди таких условий – бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявлял, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса Ryanair полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.