Приземление самолета в Тбилиси на увеличенной скорости было связано с некорректной работой системы выпуска закрылков

Самолет, Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) выполнявший рейс по маршруту Киев – Тбилиси, благополучно совершил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. В результате приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

"За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02:15 по местному времени", - добавили в МАУ.

Ранее в субботу грузинские СМИ сообщили, что самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье совершил жесткую посадку в Тбилисском международном аэропорту, предположительно, из-за неисправности тормозной системы.

Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке.

Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи". Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, отмечается в сообщениях.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.