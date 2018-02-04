Лайнер МАУ совершил аварийную посадку в Тбилиси

Самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Сообщается, что самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.

Как отмечают СМИ, перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке.

Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи". Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, отмечается в сообщениях.