События

12:42 04.02.2018

В Украине резко похолодает

В Украине резко похолодает

В ближайшие сутки, 5 февраля, погоду большей части территории Украины будет определять холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник ожидается резкое похолодание: ночью и днем до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14° мороза; на юге страны в течение суток до 0-5° мороза.

Ночью в восточных областях умеренный, днем в западных областях небольшой снег; на остальной территории - без существенных осадков. По всей Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - без существенных осадков, температура воздуха резко снизится: ночью до 10° мороза, днем до 5-7° мороза

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений, начиная с 1881 года, в день 5 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,1 градусов тепла в 2002 году, самая низкая ночью – на отметке 26,0 градусов мороза в 1893 году.

Во вторник, 6 февраля, в Украине без осадков, лишь в центральных областях местами пройдет небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14° мороза, в западных и северных областях местами 15-18°; днем 2-7° мороза; в южной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура воздуха ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

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Интерфакс-Украина
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