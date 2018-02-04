События

12:39 04.02.2018

В Киеве начался "Марш за будущее"

В Киеве начался "Марш за будущее"

В центре Киева в воскресенье начался "Марш за будущее" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти, организованный партий "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Несколько тысяч человек собрались в парке имени Шевченко в центре Киева в воскресенье. Был проведен небольшой митинг, на котором выступавшие с постамента возле памятника Шевченко рассказывали собравшимся о целях акции и выступали с критикой власти. В частности, один из лидеров "Руха новых сил", экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе отметил, что "пришло время мирно наступать на власть, которая не хочет прислушиваться к требованиям украинского общества".

Затем митингующим рассказали о плане движения марша, который был скорректирован в связи с проходящими в центре Киева другими акциями. Согласно озвученному плану, протестующие намерены пройти от парка Шевченко по ул.Владимирской, затем по ул.Михайловской спуститься к Крещатику в районе Майдана Независимости, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет новый митинг.

Участники марша организованной колонной двинулись по запланированному маршруту. В руках у них государственные флаги Украины, красно-черные флаги, различные баннеры и транспарантами с критикой власти, в частности, с требованием импичмента президента. Колонну сопровождают правоохранители. Кроме того, кордоны полиции и Нацгвардии и автомобили перекрывают смежные улицы с Владимирской, по которой сейчас идут митингующие.

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Интерфакс-Украина
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