На Крещатике проходит митинг участников автопробега за снижение налога на растаможку автомобилей

В воскресенье в полдень в центре Киева многолюдно: вся улица Крещатик заблокирована участниками автопробега общественного объединения "Авто Евро Сила".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", со сцены, установленной напротив здания Центрального универмага, выступают активисты объединения, которые призывают власти снизить налог на растамаживание ввозимых из-за границы автомобилей. Также они призывают искоренить коррупцию на украинской таможне.

Участники автопробега намерены двумя колоннами проехать по многим улицам столицы и финишировать возле станций метро "Бориспольская" и "Левобережная".

На Майдане Независимости по обе стороны Крещатика установлены многочисленные металлические конструкции с государственными сине-желтыми флагами и фотографиями выдающихся украинских деятелей минувшего столетия. Между конструкциями гуляют горожане и гости столицы, фотографируются. На одной из конструкций установлены колонки, из которых звучат песни погибшего украинского исполнителя Кузьмы Скрябина.

На улицах, прилегающих к Крещатику, стоят полицейские автобусы. Однако на тротуаре и проезжей части полицейских нет.

Как сообщалось, в воскресенье в центре Киева также проходит марш сторонников лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Шествие должно стартовать от парка им.Шевченко в сторону Крещатика.