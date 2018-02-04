События

03:17 04.02.2018

В результате ДТП в Киеве погибли 2 человека, трое госпитализированы

В результате ДТП в Киеве погибли 2 человека, трое госпитализированы

        В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье в Киеве погибли два человека, трое госпитализированы, сообщил интернет-портал "Киев оперативный".

      "Сегодня, приблизительно в 00:00, на проспекте Шухевича, сразу за Московским мостом (в сторону Троещины) произошла серьёзная авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Это увидели инспектора патрульной полиции и начали за ним погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на огромной скорости въезжает "лоб в лоб" в Dacia (которого через отбойник выбрасывает на встречную). Затем Mercedes въезжает в Audi, Opel и Toyota", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в ночь на воскресенье.

      По предварительной информации от серьезного удара, ещё до приезда скорой помощи, на месте погибли двое. Ещё троих госпитализировали врачи.

      Отмечается, что на месте работает множество экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики скорой. Движение транспорта в сторону ж/м Троещина сильно затруднено.

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