События

02:48 04.02.2018

На Сумщине задержали инспектора пограничной службы, входившего в преступную организацию

На Сумщине задержали инспектора пограничной службы, входившего в преступную организацию

        В Сумской области задержана группировка вымогателей, состоявшая из пограничника и двух бывших сотрудников МВД, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

      В Сумской области сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы совместно с сотрудниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области был задержан инспектор пограничной службы Сумского пограничного отряда, которого подозревают в вымогательстве.

      Оперативники установили, что военнослужащий и двое бывших сотрудников МВД требовали от одного из жителей Сум более 40 тыс. грн за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Правоохранители задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере 15 тыс. грн. Пограничника задержали на одной из улиц областного центра во время получения им 27 тыс. грн - третьей части неправомерной выгоды.

      "В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении третьему участнику группировки", сказано в сообщении.

      Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

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