Порошенко подписал указ о стипендиях для детей погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 рождения)", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в пятницу.

Отмечается, что документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения главы государства от 16 сентября 2017 о введении дополнительных мер по социальной защите детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышение эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей.

Журналисты В.Гурняк и А.Черников погибли защищая независимость Украины в районе проведения антитеррористической операции.