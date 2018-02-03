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23:05 03.02.2018

Порошенко подписал указ о стипендиях для детей погибших журналистов

Порошенко подписал указ о стипендиях для детей погибших журналистов

        Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

      "Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 рождения)", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в пятницу.

      Отмечается, что документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения главы государства от 16 сентября 2017 о введении дополнительных мер по социальной защите детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышение эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей.

      Журналисты В.Гурняк и А.Черников погибли защищая независимость Украины в районе проведения антитеррористической операции.

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