В Нацполиции анонсировали создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью

В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года, заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин

"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью – ИФ). До конца этого года ожидаем завершения его формирования", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Фейсбук в субботу вечером.

Замглавы Нацполиции уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью.

Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.