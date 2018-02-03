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21:49 03.02.2018

В Нацполиции анонсировали создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью

В Нацполиции анонсировали создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью

        В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года, заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин

      "Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения (по борьбе с организованной преступностью – ИФ). До конца этого года ожидаем завершения его формирования", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Фейсбук в субботу вечером.

      Замглавы Нацполиции уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью.

      Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

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