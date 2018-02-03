Полиция предлагает "Руху новых сил" изменить маршрут движения на марше 4 февраля из-за других акций

Полиция предложила организатору "Марша за будущее", запланированного на воскресенье, 4 февраля, - общественной организации "Рух новых сил Михеила Саакашвили" – изменить маршрут, так как в это же время в центре Киева будут проходить две другие акции с привлечением автотранспорта и перекрытием движения. В "Рухе новых сил" не намерены менять планы и просят правоохранителей обеспечить безопасность.

"Сегодня получили письмо от Национальной полиции, что "Рух новых сил" не может провести наш завтрашний Марш с требованием отставки Порошенко по Крещатику и на Майдане, потому что две другие организации там проводят свои акции. По странному стечению обстоятельств весь Майдан заставили странными конструкциями…, а сам Крещатик и Майдан будет занят другими акциями и вместо того, чтобы обеспечить общественный порядок, полиция настаивает, чтобы наша акция протеста не двигалась по Крещатику и не проводилась на Майдане", - написала представитель общественной организации "Рух новых сил" Ольга Галабала на странице в "Фейсбуке".

Она выложила фотокопию письма от 3 февраля за подписью начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в котором, в частности, речь идет об акциях организаций "Авто Евро Сила" и "Государство будущего" ("Держава майбутнього"). В полиции предложили "Руху новых сил" изменить маршрут следующим образом: от парка Тараса Шевченко по ул. Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд, по ул. Михайловской, Крещатику до площади Европейской.

В своем ответе в адрес полиции О.Галабала указала запланированный ранее маршрут "Марша за будущее": парк Тараса Шевченко – бульвар Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости с установлением на Майдане сцены. Она также просит полицию обеспечить возможность проведения акции именно на данному маршруту и "скоординировать все действия во избежание каких-либо провокаций".

Кроме того, О.Галабала просит правоохранителей провести совещания с организаторами всех запланированных на 4 февраля в центре Киева акций.

Отказ в обеспечении безопасности во время "Марша за будущее" и препятствование продвижению колонны по ранее утвержденному маршруту в "Рухе новых сил" будут расценивать как "умышленную эскалацию ситуации по указанию власти и подготовленной почвой для возможных провокаций и конфликта".