Акции возле украинско-польской границы завершились, автомобильное движение возобновлено

Движение возле пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе возобновлено, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Львовской области.

Как указано в сообщении, акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу, возле этого пункта пропуска завершилась в 13.00.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – указано в сообщении патрульной полиции.

Акция протеста возле пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенне" завершилась в 15.00. Движение возобновлено в штатном режиме.

Как сообщалось, в субботу жители приграничных районов Львовской области устроили очередную акцию протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу. Они блокировали движение возле пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Шегини", непрерывно переходя по пешеходным переходам. В то же время, участники акции каждые 15 минут пропускали определенное количество машин.