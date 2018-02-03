События

14:52 03.02.2018

Акции возле украинско-польской границы завершились, автомобильное движение возобновлено

Движение возле пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе возобновлено, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Львовской области.

Как указано в сообщении, акция протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу, возле этого пункта пропуска завершилась в 13.00.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими, устранялись на месте", – указано в сообщении патрульной полиции.

Акция протеста возле пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенне" завершилась в 15.00. Движение возобновлено в штатном режиме.

Как сообщалось, в субботу жители приграничных районов Львовской области устроили очередную акцию протеста против изменений в таможенных правилах относительно перемещения товаров через границу. Они блокировали движение возле пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Шегини", непрерывно переходя по пешеходным переходам. В то же время, участники акции каждые 15 минут пропускали определенное количество машин.

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