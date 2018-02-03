События

14:25 03.02.2018

Акция в поддержку двух архитекторов, арестованных за поджог здания УПЦ (МП), прошла в Киеве

Общественные организации националистического толка, среди которых "Сич" и "С14", требуют убрать с территории Национального музея истории Украины нелегальную постройку – церковь Украинской православной церкви (Московского патриархата) и освободить архитекторов, задержанных за попытку ее поджога.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции участвуют до 200 человек. Среди них сотрудники и знакомые задержанных - Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

Несколько молодых человек в балаклавах пришли с растяжкой, на которой на черном фоне красным шрифтом написано: "Архитекторов на свободу, МАФ ФСБ - на мусорку". У других участников акции листовки - "Свободу архитекторам", "Свободу патриотам", "Требуем демонтажа незаконного МАФа", "Прочь ФСБ". Представители общественных организаций пришли на акцию с национальными флагами Украины, красно-черными флагами и крымскотатарским голубым флагом с золотой тангой.

Митингующие требовали немедленно освободить киевлян А.Горбаня и А.Шемотюка.

Во время выступлений активистов произошла небольшая стычка, в результате которой одному молодому человеку разбили нос. На место прибыла полиция, а также медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и увели с собой.

Одновременно с митингом верующие УПЦ (МЦ) - около 200 человек - проводят молебен.

Среди сторонников сноса церкви - общественный деятель Дмитрий Корчинский и народный депутат Украины Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

В настоящее время выступления активистов закончились, но молебен возле церковного здания продолжается.

На территории вблизи проведения митинга находятся до десяти автобусов с представителями Национальной полиции.

Как сообщалось, 25 января полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог церкви на ул.Владимирская (речь идет о церковном здании, которое в Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы). На месте происшествия обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к поджогу – 33- и 36-летние киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский райсуд Киева арестовал задержанных на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого.

А.Шемотюк и А.Горбань – участники Майдана. А.Шемотюк также участник АТО (сначала доброволец, затем – в рядах ВСУ).

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