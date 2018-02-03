Прокуратура просит смягчить меру пресечения подозреваемым в поджоге здания УПЦ (МП)

Прокуратура Киева в апелляции будет просить смягчить меру пресечения двум подозреваемым в поджоге незаконного сооружения возле фундамента Десятинной церкви на улице Владимирской в Киеве.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее информации, руководство прокуратуры Киева встретилось с представителями Музея истории Киева и в понедельник "будут сформулированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной постройки возле фундамента Десятинной церкви".

Кроме того, подчеркнула Л.Сарган, прокуратура будет ходатайствовать о смягчении меры пресечения "двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконной постройки Десятинного монастыря УПЦ (МП)".

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые высказали готовность выступить поручителями подозреваемых.

Сторонники заявляют, что архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка обвиняют "в попытке поджога нелегального МАФа, самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины".

Как сообщалось, 25 января полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог церкви на ул.Владимирская (речь идет о церковном здании, которое в Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы). На месте происшествия обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к поджогу – 33- и 36-летние киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский райсуд Киева арестовал задержанных на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого.

Сторонники заявляют, что архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка обвиняют "в попытке поджога нелегального МАФа, самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины".

Режиссер, волонтер и друг архитекторов Даниил Ковжун в эфире "Громадського радио" рассказал, что это был перформанс, а не поджог, к тому же архитекторы знают, что может причинить пожар, а что обладает огневой стойкостью. По его данным, фундамент церкви Х века не мог расплавиться, так как он из гранита.

Архиепископ Нежинский и Прилукский УПЦ (МП) Климент (Вечеря) утверждает, что документы на сооружение есть.

А.Шемотюк и А.Горбань – участники Майдана. А.Шемотюк также участник АТО (сначала доброволец, затем – в рядах ВСУ).