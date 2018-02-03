События

13:25 03.02.2018

Прокуратура Крыма проверяет причастность Портнова к действиям по оккупации полуострова

Прокуратура Крыма проверяет причастность Портнова к действиям по оккупации полуострова

Прокуратура Крыма проверяет причастность бывшего первого заместителя администрации президента Украины (времен Виктора Януковича) Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова, сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Говоря в эфире "Громадського радио" о так называемых "пленках Глазьева" (советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев - ИФ), А.Удовиченко пояснил, что эти пленки являются материалами уголовного производства, которое расследуется другим подразделением прокуратуры, не прокуратурой АР Крым. Однако, по его словам, эта информация попала в поле зрения прокуратуры АРК, сейчас ведомство осуществляет процессуальные действия, направленные на то, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Пленки - это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры, не прокуратурой АР Крым. (…) Любая информация о полуострове Крым, о лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, о тех процессов, которые происходят сейчас, - все это мы мониторим. При обнаружении такой информации она моментально проверяется путем следственных действий в том или ином уголовном производстве. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть", - сообщил прокурор.

По информации СМИ, проект постановления Верховного Совета Крыма во время начала российской оккупации в 2014 году готовил А.Портнов, о чем 1 марта 2014 года советник В.Путина С.Глазьев сообщил своему собеседнику (некто Владимир Андреевич) в телефонном разговоре. Это разговор был записан украинской разведкой и обнародован прокурорами на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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