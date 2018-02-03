События

13:00 03.02.2018

Полиция задержала "минера" супермаркета в Киеве

Полиция задержала "минера" супермаркета в Киеве

Правоохранители задержали в Киеве молодого человека, который ранним утром сообщил в полицию о якобы заложенной взрывчатке в супермаркете на улице Маршала Конева.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, накануне в 4:00 поступило сообщение от мужчины о том, что он оставил мобильный телефон со взрывчаткой в помещении супермаркета на улице Маршала Конева.

Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи при осмотре помещения заметили подозрительного пьяного мужчину, 22-летнего уроженца Донецкой области. Во время разговора правоохранители выяснили, что он позвонил в полицию с ложной информацией. По показаниям алкотестера, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,34 промилле.

Во время тщательного осмотра помещения правоохранители обнаружили мобильный телефон, который злоумышленник оставил на полке магазина.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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Интерфакс-Украина
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