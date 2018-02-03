В СЦКК заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) информирует, что преступная деятельность (бездействие) "руководства" отдельных районов Донецкой области (ОРДО) в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

Как отмечается в сообщении, размещенном в соцсети "Фейсбук" в субботу, речь идет об игнорировании ОРДО заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" (расположено вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область)", - отмечается в сообщении.

В СЦКК пояснили, что необходимость немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя вызвана большим количеством осадков и сезонным колебанием температуры.

Там заявили, что проведение работ в настоящее время невозможно, поскольку гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют.