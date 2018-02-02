НАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Министерстве экологии и природных ресурсов в тот период, когда его возглавлял Николай Злочевский.

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - сообщили в НАБУ в пятницу в ответ на запрос программы "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый".

Уголовное производство расследуется по статьям УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия)".

В НАБУ указали, что досудебное расследование в деле продолжается, о подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.

В Бюро пояснили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же в НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями Генпрокуратуры, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напомнили в НАБУ, было закрыто в августе 2017 года по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, которые в 2015-2016 годах передала в НАБУ. В частности, производства по факту совершения должностными лицами Министерства экологии в 2011-2013 годах при проведении процедур закупок завладения бюджетными средствами, злоупотребление своим служебным положением и служебная подделка ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), а также производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, с июля 2016 года Генпрокуратура осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Н.Злочевского в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины), по подозрению главного бухгалтера ООО "ЭСК "Эско-Север" в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины), и по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины".

По результатам досудебного расследования не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц Н.Злочевским, что подтверждается решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года. В связи с чем, 1 ноября 2016 года прокурором вынесено постановление о прекращении производства в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Л.Сарган сообщила, что по результатам следствия в отношении должностных лиц указанных субъектов хозяйствования группы компаний Burisma Holdings в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, в связи с полным возмещением причиненных убытков, которые судом удовлетворены. В целом сумма уплаты в государственный бюджет составила почти 200 млн грн.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что САП 1 августа 2017 года закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Минэкологии своим служебным положением при выдаче спецразрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), которое открыла Генпрокуратура в декабре 2015 года и передала в НАБУ по подследственности.

Burisma Holdings владеет контрольным пакетом ООО "Куб-Газ", украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ. Бенефициаром Burisma является Н.Злочевский.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 2 февраля заявил, что Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, но готова содействовать антикоррупционным органам в расследовании дел.