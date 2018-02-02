События

15:04 02.02.2018

Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о "вышках Бойко"

Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о "вышках Бойко"

 Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке двух морских буровых установок ГАО "Черноморнафтогаз" в 2011-2012 годах, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы получили информацию и через международную систему финансового мониторинга выполняем замораживание и анализ движения средств на счетах, на которые поступили ворованные средства в общей сумме около $144 млн. Анализ движения этих средств может вывести нас на другие подозрения. Теоретически, и на другие предоставления в Верховную Раду (помимо представления по Евгению Бакулину – ИФ), если будут предоставлены доказательства, что средства поступали с этих счетов на счета других должностных лиц", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

По свидетельствам, полученным ГПУ, часть украденных при сделке с буровыми средств была распределена таким образом: $95 млн перечислены на счета, подконтрольные Виктору Януковичу и Сергею Арбузову (на то время глава НБУ - ИФ), $25 млн – на счета, принадлежащие Светлане Бакулиной (дочке Е.Бакулина, на то время руководившего "Нафтогазом"), $15 млн – перечислены на счета собственника латвийской компании Rigas Kugu Buvetava Василия Мельника.

Кроме того, по данным Ю.Луценко, Евгений Корнийчук (на то время - замглавы "Нафтогаза") получил наличными $2 млн, Валерий Ясюк (возглавлявший "Черноморнафтогаз") - $3 млн, Наталья Игнатченко (глава НС "Вернум банка") - $4 млн, начальник управления коммерции "Черноморнефтегаза" – $0,1 млн.

"Также заместителю председателя "Черноморнафтогаза" Александру Кацубе обещали после завладения средствами при покупке второй буровой установки передать $1-2 млн для покупки дома в Обуховском районе Киевской области. Однако, в связи с описанными событиями в СМИ (скандал с "вышками Бойко" - ИФ), ему было отказано в выдаче наличных, что, кстати, посодействовало подписанию соглашения со следствием в прошлом году", - добавил генпрокурор.

Как сообщил Ю.Луценко, в целом стоимость закупки двух буровых установок изначально была завышена на $409 млн – до $798 млн. Однако, из-за разгоревшегося скандала, часть средств была направлена на доукомплектование буровых с тем, чтобы создать видимость обоснованности их цены.

"Фактически удалось присвоить, как об этом свидетельствуют материалы следствия и выводы экспертиза, $144 млн", - резюмировал генпрокурор.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах "Черноморнафтогаз" приобрел две СПБУ пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведены в Сингапуре компанией Keppel FELS). При оккупации Крыма Россия захватила эти СПБУ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию дел по Злочевскому, но готова содействовать – Луценко

Генпрокуратура Украины намерена объявить Гужву в международный розыск – Луценко

Луценко: отслуживших в армии и органах стоит приглашать в "дружины", остальным стоит знать о вакансиях в ВСУ и НГУ

Бывший зампредправления "Нафтогаза" Корнийчук объявлен в розыск - Луценко

Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко

У ГПУ пока нет прямых доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме при покупке самоподъемных буровых установок

ГПУ внесет в Раду представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Азаров и Арбузов объявлены в розыск по делу о завладении газа и "вышках Бойко"

Генпрокурор Украины: задержана глава набсовета "Вернум банка"

Луценко сообщил, что перелет семьи в отпуск на Сейшелы оплатил его сын

ПОСЛЕДНЕЕ

Прерванное после обстрела электроснабжение в поселке Мироновское восстановлено - Жебривский

СММ ОБСЕ не подтверждает занятие ВСУ Новоалександровки, поскольку не может туда доехать – Хуг

Кучма рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами состоится до марта

Количество нарушений в АТО за неделю снизилось на 25% в сравнении с предыдущей – СММ ОБСЕ

Суд в Минске приговорил к условному сроку авторов российского "Регнума" за разжигание национальной розни

Экс-замглавы "Киев-Днепровское МППЖТ" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, причинившем государству ущерб на 1,6 млн грн

В Киеве прощаются с украинским космонавтом Леонидом Каденюком

Освобожденные из ливийского плена украинцы работали в нефтегазовых компаниях с 2011 года

Харьковский сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе

В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска - Турчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА