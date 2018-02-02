Кучма рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами состоится до марта

Следующее освобождение незаконно удерживаемых на Донбассе украинских граждан в формате обмена заявленными и согласованными сторонами списками лиц должно состояться до марта 2018 года, однако ключевым фактором остается позиция России, заявляет второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кучма.

"Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это (освобождение удерживаемых лиц - ИФ) будет. Переговоры ведутся не очень активно. Вы знаете, что зависит это от многих факторов, и самый главный фактор – это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда произойдет обмен… И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. Ну, в крайнем случае мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы", - сказал Л.Кучма в комментарии журналистам в пятницу в Киеве.

В этой связи представитель Украины в ТКГ обратил внимание на текущую ситуацию, в том числе и в России.

"Вы видите, какая сейчас ситуация. В том числе и в России в связи с этими списками ("кремлевский список" – ИФ), и так далее. Это тоже влияет на этот процесс (обмена - ИФ). Ну и в преддверии выборов (президента РФ – ИФ), хотя мне кажется, что в преддверии выборов такой гуманитарный акт был бы полезнен и для президента Российской Федерации", - выразил мнение Л.Кучма.