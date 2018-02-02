Бывший зампредправления "Нафтогаза" Корнийчук объявлен в розыск - Луценко

Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" Евгений Корнийчук уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дел о так называемых "вышках Бойко", , сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня уведомлен о подозрении и объявлен в розыск заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Корнийчук", - сообщил Ю.Луценко на брифинге в Киеве в пятницу.

Генпрокурор добавил, что Е.Корнийчук находится на территории Украины, но скрывается от следствия.

"Мы предлагаем ему добровольно прийти в Генеральную прокуратуру Украину, что очевидно повлияет на квалификацию его действий", - добавил Ю.Луценко.

Е.Корнийчук занимал должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года и был уволен с этого поста 26 июня 2013 года по собственному желанию. До этого в 2004-2005 годах занимала должность заместителя генерального директора по финансам в "Укргазвыдобування".

Дело о "вышках Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).