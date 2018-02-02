Суд в Минске приговорил к условному сроку авторов российского "Регнума" за разжигание национальной розни

Минский городской суд приговорил трех авторов "Регнума", обвиняемых в разжигании национальной розни, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Подсудимых освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее сообщалось, что государственный прокурор Александр Король запросил подсудимым по 5 лет с отсрочкой наказания на три года.

Следственный комитет Белоруссии расследовал уголовные дела, возбужденные по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) в отношении трех граждан Беларуси, авторов российских информационных ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "ЕАДЭЙЛИ" - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. По заключениям комиссии, в действиях этих авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Белоруссии.

Дело было передано в суд в октябре 2017 года.

Заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК находящемуся в Москве шеф-редактору "Регнума" Юрию Баранчику.

Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, но он до сих пор не экстрадирован в Минск.