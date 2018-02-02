События

13:47 02.02.2018

ГПУ внесет в Раду представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

ГПУ внесет в Раду представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе внесет в парламент представление для привлечения к уголовной ответственности экс-главы НАК "Нафтогаз Украины", депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве в пятницу.

"Запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено в Верховную Раду на следующей неделе", - сказал он.

Ю.Луценко уточнил, что представление будет внесено в Раду на следующей неделе и рассмотрено в установленном порядке.

По словам генпрокурора, Е.Бакулин является нардепом, но территорию Украины давно не посещал. "Но, тем не менее, для каких-либо дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск – нам необходимо разрешение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".

"Мы будем ходатайствовать о снятии депутаткой неприкосновенности, задержании и аресте", - сказал он.

Как сообщалось, в июле 2017 года Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого генеральный прокурор будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию дел по Злочевскому, но готова содействовать – Луценко

Генпрокуратура Украины намерена объявить Гужву в международный розыск – Луценко

Луценко: отслуживших в армии и органах стоит приглашать в "дружины", остальным стоит знать о вакансиях в ВСУ и НГУ

Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о "вышках Бойко"

Бывший зампредправления "Нафтогаза" Корнийчук объявлен в розыск - Луценко

Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко

У ГПУ пока нет прямых доказательств причастности Бойко к коррупционной схеме при покупке самоподъемных буровых установок

Азаров и Арбузов объявлены в розыск по делу о завладении газа и "вышках Бойко"

Генпрокурор Украины: задержана глава набсовета "Вернум банка"

Луценко сообщил, что перелет семьи в отпуск на Сейшелы оплатил его сын

ПОСЛЕДНЕЕ

Прерванное после обстрела электроснабжение в поселке Мироновское восстановлено - Жебривский

СММ ОБСЕ не подтверждает занятие ВСУ Новоалександровки, поскольку не может туда доехать – Хуг

Кучма рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами состоится до марта

Количество нарушений в АТО за неделю снизилось на 25% в сравнении с предыдущей – СММ ОБСЕ

Суд в Минске приговорил к условному сроку авторов российского "Регнума" за разжигание национальной розни

Экс-замглавы "Киев-Днепровское МППЖТ" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, причинившем государству ущерб на 1,6 млн грн

В Киеве прощаются с украинским космонавтом Леонидом Каденюком

Освобожденные из ливийского плена украинцы работали в нефтегазовых компаниях с 2011 года

Харьковский сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе

В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска - Турчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА