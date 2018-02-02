Экс-замглавы "Киев-Днепровское МППЖТ" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, причинившем государству ущерб на 1,6 млн грн

Киевская местная прокуратура № 4 сообщила о подозрении заместителю председателя правления ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (Киев) в злоупотреблении своим служебным положением, которое нанесло ущерб государству в размере 1,6 млн грн.

Как сообщает в пятницу прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, заместитель председателя правления подписал акты приема-передачи нефтепродуктов, что стало основанием для перечисления денежных средств частному предприятию, в то время как фактически нефтепродукты не поступали.

Данному лицу сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Учредителем и единственным акционером "Киев-Днепровское МППЖТ" является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.

"Киев-Днепровское МППЖТ" взаимодействует с магистральным железнодорожным транспортом общего пользования, шестью железными дорогами и обеспечивает перевозки грузов от железнодорожных станций примыкания к фронтам выгрузки и погрузки – примыкает к 64 станциям "Укрзализныци".

"Киев-Днепровское МППЖТ" предоставляет также услуги погрузочно-разгрузочных работ, услуги по строительству и модернизации путевого хозяйства, метрологические услуги и другие услуги, связанные с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.