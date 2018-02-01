СБУ задержала жителя Днепра, который в поезде пытался отобрать у фельдъегеря секретную корреспонденцию

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"В октябре злоумышленник в поезде Киев – Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегеря. После неудачной попытки нападения, мужчина сбежал в Россию, где в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия", - сказано в сообщении СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Когда мужчина вернулся в родной Днепр, его задержали сотрудники спецслужбы. Во время операции по задержанию он пытался оказать вооруженное сопротивление.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили оружие, из которой он осуществлял нападение на фельдъегерей, и поддельный паспорт гражданина Украины.

"Сейчас злоумышленник доставлен в органы предварительного расследования для избрания меры пресечения", - сказано в сообщении.