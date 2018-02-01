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13:18 01.02.2018

Минкультуры пополнили перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Минкультуры пополнили перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него российских поэта-песенника Илью Резника и актера, кинорежиссера Владимира Меньшова.

"В рамках компетенции, (…) на основании обращений Службы безопасности Украины от 18.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства 31 января.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Во исполнение требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" СБУ ранее предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, периодически этот перечень пополняется.

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Интерфакс-Украина
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