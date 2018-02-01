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12:44 01.02.2018

МИД запустил сервис добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу

МИД запустил сервис добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу

Министерство иностранных дел Украины создало сервис "Друг" для добровольной регистрации украинских граждан, которые путешествуют за границу.

"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за границей", - сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Как отмечается в сообщении, мобильное приложение "Друг" показывает ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а раздел "Страны" информирует об особенностях страны, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, уровне безопасности.

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Интерфакс-Украина
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