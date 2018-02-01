МИД запустил сервис добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу

Министерство иностранных дел Украины создало сервис "Друг" для добровольной регистрации украинских граждан, которые путешествуют за границу.

"Назначение сервиса - предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупредить о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости, ускорить розыск и оказать содействие украинцам за границей", - сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Как отмечается в сообщении, мобильное приложение "Друг" показывает ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а раздел "Страны" информирует об особенностях страны, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, уровне безопасности.