Кабмин готовит решение о выделении средств из Резервного фонда на строительство 4 КПВВ на линии разграничения в зоне АТО

Правительство прорабатывает возможность выделения средств из Резервного фонда на строительство четырех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО - "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово", а также на обустройство дорог, сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Сейчас мы готовим решение от правительства о том, чтобы выделить из Резервного фонда средства на строительство. Поскольку строительство четырех КПВВ требует 100 млн грн, а также стоит вопрос об асфальтном покрытии вокруг. Проекты практически разработаны", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Кроме того, Г.Зубко отметил, что относительно восстановления связи на неподконтрольной правительству территории ожидается решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Я думаю, вы знаете, что непосредственно наличие и восстановление связи, а также исполнение лицензионных условий – это независимый регулятор НКРСИ. Обращение к ним было направлено мною (в ответ) на обращение народных депутатов. Мы ожидаем решения от НКРСИ , чтобы независимые регуляторы могли повлиять на восстановление связи", - рассказал вице-премьер.

В декабре Г.Зубко сообщал, что прорабатываются вопросы выделения средств на строительство четырех КПВВ "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка", и "Гнутово". По его словам, техническое задание проекта предусматривает возможность пограничного досмотра, как личных вещей, так и транспорта, обустройство навеса, элементарных санитарных условий и др. "Это будет строительство с использованием временных конструкций, которое должно обеспечить надлежащие условия", - подчеркнул Г.Зубко.

По предварительным расчетам, стоимость строительных конструкций для одного КПВВ составляет около 4 млн грн.